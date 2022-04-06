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    Події в Україні

    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 6 квітня

    Від початку війни &laquo;Укрзалізниця&raquo; вивозить мешканців з небезпечних зон - Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 6 квітня
    Від початку війни «Укрзалізниця» вивозить мешканців з небезпечних зон

    На середу призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні потяги

    «Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 6 квітня.

    Внутрішні рейси

    На середу заплановано відправлення таких потягів:

    Краматорськ:

    • 13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
    • 16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
    • 17:00 - 278/277 Краматорськ - Львів

    Інші:

    • 13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
    • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
    • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро*
    • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
    • 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро

    Час відправлення може змінюватись, зазначили в «Укрзалізниці».

    Міжнародні евакуаційні рейси

    Польща

    • 07:10 - 35/36 Львів – Пшемисль
    • 08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця (11:25) - Пшемисль
    • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
    • 17:02 - 814/813 Львів – Хелм (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
    • 18:22 - 35/36 Одеса – Пшемисль
    • 19:13 - 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм

    Словаччина

    • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
    • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)

    Угорщина

    • 12:30 №33 Мукачево —Будапешт
    • 16:30 №32521 Мукачево-Будапешт

    Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь

    Румунія

    • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

    Австрія

    • 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень

    Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 6 квітня