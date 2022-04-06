Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 6 квітня
На середу призначено внутрішні та міжнародні евакуаційні потяги
«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 6 квітня.
Внутрішні рейси
На середу заплановано відправлення таких потягів:
Краматорськ:
- 13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
- 16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
- 17:00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Інші:
- 13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро*
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро
Час відправлення може змінюватись, зазначили в «Укрзалізниці».
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
- 07:10 - 35/36 Львів – Пшемисль
- 08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця (11:25) - Пшемисль
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
- 17:02 - 814/813 Львів – Хелм (квитки оформлювати до ст. Ягодин)
- 18:22 - 35/36 Одеса – Пшемисль
- 19:13 - 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ-Хелм
Словаччина
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49)
Угорщина
- 12:30 №33 Мукачево —Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево-Будапешт
Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп — Захонь
Румунія
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень
Усі країни ЄС, що межують з Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме.