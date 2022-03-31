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    «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; призначила новий потяг - «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме
    «Укрзалізниця» призначила новий потяг
    фото: Харків Times

    Поїзд відправлятиметься з Харкова о 20:15

    «Укрзалізниця» призначила новий потяг сполученням «Харків-Трускавець». Він почне курсувати з 2 квітня. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Залізниця призначає новий поїзд №21/22 сполученням Харків – Трускавець з 2 квітня. Він курсуватиме через день», – йдеться в повідомленні.

    При цьому поїзд відправлятиметься з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. Зворотно з Трускавця поїзд відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Харкова о 10: 48

    До слова, також «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 31 березня, в якому також є і міжнародні рейси.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила новий потяг з Харкова до Трускавця: коли він курсуватиме