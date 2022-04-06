Канада запровадила нові санкції проти російських бізнесменів

Канада ввела додаткові санкції проти російського та білоруського режимів

Канада ввела додаткові санкції проти російського та білоруського режимів

Обмежувальні заходи означають заморожування можливих активів у Канаді та заборону на в'їзд до країни

Канада ввела санкції проти дев'яти фізичних осіб із Росії, серед яких Володимир Потанін, Віктор Вексельберг, Кирило Шамалов та Леонід Міхельсон. Про це йдеться в опублікованому у вівторок на сайті уряді Канади документі, пов'язаному з канадськими санкціями щодо Москви через війну проти України.

Зазначається, що обмежувальні заходи означають заморожування можливих активів у Канаді та заборону на в'їзд до країни.

Також Канада включила у свої списки санкцій ще дев'ять громадян Білорусі. До списку потрапили заступники міністра оборони Білорусі Андрій Жук, Андрій Бурдико та Сергій Симоненко.

Крім того, до списку включені Олександр Шакутін, Володимир Пефтієв, Анатолій Тернавський, Павло Топузідіс, Євген Баскін та Валентин Байко.

Раніше в МЗС Канади заявили, що влада країни включить до своїх санкційних списків ще дев'ять громадян Росії і дев'ять громадян Білорусії через ситуацію в Україні.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжить запроваджувати санкції щодо РФ.