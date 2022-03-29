«Укрзалізниця» визначила 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах для доставки гуманітарного вантажу

З початку війни залізниця перевезла пасажирськими вагонами вже більше 7,8 тисяч тонн гуманітарного вантажу

«Укрзалізниця» хоче забезпечити додаткову безпеку гуманітарних вантажів

«Укрзалізниця» визначила 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах, які будуть призначені на окремих маршрутах спеціально під доставку гуманітарного вантажу.

Як заявили у компанії, це дозволить чітко відокремити її гуманітарну місію від безпосередньої роботи – перевезення пасажирів та вантажів, а також забезпечить додаткову безпеку гуманітарного вантажу.

«Укрзалізниця» нагадує про чіткий механізм прийняття та відправки вантажів.

Так, потрібно залишити заявку на відправку через гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0800 503 222 або 044 465 03 87. Також потрібно надати характеристики вантажу, що буде відправлений. У пріоритеті – медикаменти, продукти харчування довготривалого зберігання, вода та засоби гігієни.

Після цього треба отриманий номер заявки, включно з ім’ям, місцем призначення та контактним номером особи, яка зустрічає, нанести на гуманітарну допомогу, що буде завантажена в поїзд. Це дасть можливість відстежувати та знаходити вантаж у точці призначення.

Потім відправник маж надійно запакувати всі вантажі, однак Укрзалізниця залишає за собою право перевірки відправленого вантажу.

З початку війни залізниця перевезла пасажирськими вагонами вже більше 7,8 тисяч тонн гуманітарного вантажу, та відправила 1670 вантажних вагонів із гуманітарною допомогою, що була розподілена країною. Найбільше допомоги надходить до Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.

Більше інформації можна отримати на сайті https://zalizna-dopomoga.info