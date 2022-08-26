Опубліковано відео з наслідками жорстокого удару окупантів по Чаплиному

Провідницю знайшли за 50 метрів від епіцентру

З'явилося відео наслідків ракетного обстрілу російськими окупантами селища Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня, внаслідок якого загинуло 25 людей, серед яких – двоє дітей.

У першому відео представник ДСНС розповідає, що Чаплине обстріляли з РСЗВ «Смерч» та «Іскандер», у селище влучило вісім снарядів, з них – п'ять касетних та три фугасних.

Внаслідок влучення ракети в пасажирський потяг спалахнуло п'ять вагонів. Одну з провідниць знайшли пораненою за 50 метрів від епіцентру.

У відеосюжеті BBC News Російська служба місцеві жителі розповідають про удар. Батько загиблого 11-річного хлопчика сидить біля тіла сина і каже, що його годину не могли знайти.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.