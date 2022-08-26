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Опубліковано відео з наслідками жорстокого удару окупантів по Чаплиному

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Опубліковано відео з наслідками жорстокого удару окупантів по Чаплиному
З'явилося відео наслідків російського удару по селищу Чаплине
фото: кадр відео

Провідницю знайшли за 50 метрів від епіцентру

З'явилося відео наслідків ракетного обстрілу російськими окупантами селища Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня, внаслідок якого загинуло 25 людей, серед яких – двоє дітей.

У першому відео представник ДСНС розповідає, що Чаплине обстріляли з РСЗВ «Смерч» та «Іскандер», у селище влучило вісім снарядів, з них – п'ять касетних та три фугасних.

Внаслідок влучення ракети в пасажирський потяг спалахнуло п'ять вагонів. Одну з провідниць знайшли пораненою за 50 метрів від епіцентру.

У відеосюжеті BBC News Російська служба місцеві жителі розповідають про удар. Батько загиблого 11-річного хлопчика сидить біля тіла сина і каже, що його годину не могли знайти.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.

Теги: окупанти ЗСУ ДСНС війна

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