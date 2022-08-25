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Ракетний удар по Чаплиному: серед загиблих є залізничники

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Чаплиному: серед загиблих є залізничники
Удар по Чаплиному забрав життя 25 людей
фото з соцмереж

Внаслідок ракетного удару загинули троє залізничників, ще четверо дістали поранення

У селі Чаплине на Дніпропетровщині, куди вчора російські терористи випустили ракети, загинули троє залізничників, ще четверо – отримали поранення. Про це повідомив член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Станом на ранок – маємо трьох загиблих колег залізничників. Відшукали останню. Стоїмо поруч із їхніми родинами в цьому горі. Четверо залізничників – серед поранених. Один вже переночував не в шпиталі – а з колегами в депо Синельникове», – йдеться в повідомленні.

Троє працівників «Укрзалізниці» залишаються в шпиталях.

«24 серпня для всіх нас стає відтепер не лише Днем незалежності. Днем, до якого приготували країні чимало подарунків – запустили відремонтовані поїзди та електрички, відкрили нові маршрути. Це назавжди тепер – і день пам'яті колег, які нашу незалежність виборюють кожного дня. Розпач, біль, але головне – ще більше люті та мотивації рухатись в цій боротьбі далі», – додав Перцовський.

Нагадаємо на День Незалежності, 24 серпня, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій вже завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – 6 та 11 років.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.

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Теги: окупанти Дніпропетровщина війна в Україні

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