Повітряні сили припустили, з чого рашисти обстріляли Чаплине

Окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине у День Незалежності

Є інформація, що окупанти могли атакувати снарядами залпового вогню «Торнадо С»

Російські загарбники при обстрілах Чаплинрого Дніпропетровської області могла застосувати реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Але остаточно про тип зброї можемо говорити лише за висновком вибухотехніків, повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Не хочеться говорити остаточно, але є інформація, що це могли бути снаряди РСЗВ «Торнадо С». Втім, остаточно можна сказати тоді, коли на місці вибухотехніки знайдуть залишки ракет – їх двигуни, маркування, тоді можемо точно говорити, який об'єкт боєприпасів був застосований окупантами», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.