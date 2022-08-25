Чаплине. Батько оплакує 11-річного сина, якого вбили рашисти (відео)

Під час обстрілу дитина гралася на вулиці

Унаслідок атаки рашистів на селище Чаплине Дніпропетровської області попередньо загинуло 25 людей, серед них діти 11 та 6 років. У соцмережах з`явилось чутливе відео, як батько оплакує свого 11-річного сина, який загинув внаслідок обстрілу.

«Ми були в будинку, а його сюди викинуло. Ніхто не знав, що він тут лежить! – повідомив батько загиблого хлопчика.

Нагадаємо на День Незалежності, 24 серпня, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій вже завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – 6 та 11 років.