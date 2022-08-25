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Чаплине. Батько оплакує 11-річного сина, якого вбили рашисти (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чаплине. Батько оплакує 11-річного сина, якого вбили рашисти (відео)
Від рук окупантів щодня гинуть українські діти
фото скріншот відео

Під час обстрілу дитина гралася на вулиці

Унаслідок атаки рашистів на селище Чаплине Дніпропетровської області попередньо загинуло 25 людей, серед них діти 11 та 6 років. У соцмережах з`явилось чутливе відео, як батько оплакує свого 11-річного сина, який загинув внаслідок обстрілу.

«Ми були в будинку, а його сюди викинуло. Ніхто не знав, що він тут лежить! –  повідомив батько загиблого хлопчика.

Нагадаємо на День Незалежності, 24 серпня, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій вже завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – 6 та 11 років.

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Теги: діти війна обстріл смерть Дніпропетровщина

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