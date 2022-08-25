«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян

Шестирічний хлопчик згорів в авто поряд із залізницею

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала удар рашистів по селищі Чаплине на Дніпропетровщині, де вчора окупанти вбили 25 людей. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Росія і далі вбиває наших дітей і руйнує наші сім’ї. І особливо держава-терорист хотіла нам горя саме в День Незалежності – обстріли не вщухали по всій країні. У лікарнях – поранені, найменша з них – дворічна дівчинка з Дніпропетровщини», – йдеться в повідомленні.

Зеленська розповіла, що коли прилетіла перша російська ракета в селище Чаплине, мама та двоє хлопчиків були вдома. З-під завалів дістали сусіди. Але не всіх живими – 11-річна дитина загинула. Наступні російські ракети, які поцілили в місцеву залізничну станцію, вбили ще одну дитину – шестирічний хлопчик згорів в авто поряд.

Тепер, коли пошукові роботи завершено, відомо, що внаслідок російського удару по мирному селищу на Дніпропетровщині загинуло 25 людей.

«Коли в мене запитують, що найжахливіше було за ці пів року російської агресії, я чесно кажу, що найжахливіше – щоразу... Тепер найжахливіше сталося в Чаплиному. В День Незалежності, яку держава-терорист так і не змогла в нас відібрати. За що й мститься мирним людям. Чи треба казати, що так не має бути? Що діти не повинні горіти в автівках і гинути від ракет? Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине. Щоб запам’ятав новий злочин Росії, як запам'ятаємо ми», – додала Зеленська.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.

Сьогодні Росія прокоментувала удар по Чаплиному, зробивши цинічну заяву.