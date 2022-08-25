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«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян
Удар по селищі Чаплине забрав життя 25 людей
Олена Зеленська/Facebook

Шестирічний хлопчик згорів в авто поряд із залізницею

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала удар рашистів по селищі Чаплине на Дніпропетровщині, де вчора окупанти вбили 25 людей. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Росія і далі вбиває наших дітей і руйнує наші сім’ї. І особливо держава-терорист хотіла нам горя саме в День Незалежності – обстріли не вщухали по всій країні. У лікарнях – поранені, найменша з них – дворічна дівчинка з Дніпропетровщини», – йдеться в повідомленні.

Зеленська розповіла, що коли прилетіла перша російська ракета в селище Чаплине, мама та двоє хлопчиків були вдома. З-під завалів дістали сусіди. Але не всіх живими – 11-річна дитина загинула. Наступні російські ракети, які поцілили в місцеву залізничну станцію, вбили ще одну дитину – шестирічний хлопчик згорів в авто поряд.

«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян фото 1

Тепер, коли пошукові роботи завершено, відомо, що внаслідок російського удару по мирному селищу на Дніпропетровщині загинуло 25 людей.

«Коли в мене запитують, що найжахливіше було за ці пів року російської агресії, я чесно кажу, що найжахливіше – щоразу... Тепер найжахливіше сталося в Чаплиному. В День Незалежності, яку держава-терорист так і не змогла в нас відібрати. За що й мститься мирним людям. Чи треба казати, що так не має бути? Що діти не повинні горіти в автівках і гинути від ракет? Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине. Щоб запам’ятав новий злочин Росії, як запам'ятаємо ми», – додала Зеленська.

«Я хочу, щоб весь світ побачив Чаплине». Перша леді відреагувала на новий злочин росіян фото 2

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.

Сьогодні Росія прокоментувала удар по Чаплиному, зробивши цинічну заяву.

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Теги: війна в Україні окупанти Олена Зеленська Дніпропетровщина

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