  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ощадбанк розповів про DDoS-атаки: які сервіси не працюють

    У Ощадбанку запевняють, що їхні системи захищено - Ощадбанк розповів про DDoS-атаки: які сервіси не працюють
    У Ощадбанку запевняють, що їхні системи захищено
    фото з відкритих джерел

    Спостерігається уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження

    Ощадбанк інформує, що зазнав DDoS атаки. Відповідну заяву розміщено на Facebook-сторінці фінансової установи.

    «При цьому зазначаємо, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі. Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв’язку», – ідеться у повідомленні.

    У Ощадбанку також перепросили за можливі тимчасові незручності.

    «Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи», – запевняють у банку.

    Раніше клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

    Також клієнти державного Приватбанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

    Як повідомив на своїй Facebook-сторінці позафракційний народний депутат Олександр Дубінський, протягом кількох останніх годин Приватбанк піддається масованій ДДОС-атаці.

    Проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші у банкоматах та відділеннях через паніку навколо можливого військового вторгнення РФ.

    Нагадаємо, 15 лютого на телефонні номери українців почали приходити повідомлення з невідомого закордонного номера. В них йшлося про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів з 15 лютого, нібито, з технічних причин.

    Також нагадаємо, що 15 лютого стався масштабний збій в роботі Ощадбанку. Зокрема, не працює банківський додаток та неможливо здійснювати платежі та будь-які операції з рахунками.

    Читайте також:
    Теги: Ощадбанк депутат гроші Приватбанк Олександр Дубінський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ощадбанк розповів про DDoS-атаки: які сервіси не працюють