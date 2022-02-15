Ощадбанк розповів про DDoS-атаки: які сервіси не працюють

У Ощадбанку запевняють, що їхні системи захищено

Спостерігається уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження

Ощадбанк інформує, що зазнав DDoS атаки. Відповідну заяву розміщено на Facebook-сторінці фінансової установи.

«При цьому зазначаємо, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі. Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв’язку», – ідеться у повідомленні.

У Ощадбанку також перепросили за можливі тимчасові незручності.

«Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи», – запевняють у банку.

Раніше клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Також клієнти державного Приватбанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці позафракційний народний депутат Олександр Дубінський, протягом кількох останніх годин Приватбанк піддається масованій ДДОС-атаці.

Проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші у банкоматах та відділеннях через паніку навколо можливого військового вторгнення РФ.

Нагадаємо, 15 лютого на телефонні номери українців почали приходити повідомлення з невідомого закордонного номера. В них йшлося про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів з 15 лютого, нібито, з технічних причин.

Також нагадаємо, що 15 лютого стався масштабний збій в роботі Ощадбанку. Зокрема, не працює банківський додаток та неможливо здійснювати платежі та будь-які операції з рахунками.

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