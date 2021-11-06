Приватбанк призупинить грошові перекази, роботу банкоматів і терміналів

У період оновлення програмного забезпечення банк призупинить проведення транзакцій за картками

Приватбанк оновить програмне забезпечення процесингового центру

У ніч на неділю, 7 листопада, Приватбанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. Про це повідомила пресслужба банку.

З 01:00 до 04:30 год будуть припинені всі грошові перекази, а також робота банкоматів і терміналів.

Як наголошується в повідомленні, банк свідомо прийняв рішення про оновлення.

«Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з «чорної п'ятниці» і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним», – йдеться в повідомленні.

У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу «Приват24» для фізичних осіб і бізнесу.

В ході технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Нагадаємо, господарський суд Києва ухвалив рішення за справою щодо націоналізації Приватбанку, що прямо протирічить «банківському» закону.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.