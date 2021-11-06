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    Приватбанк призупинить грошові перекази, роботу банкоматів і терміналів

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    У період оновлення програмного забезпечення банк призупинить проведення транзакцій за картками - Приватбанк призупинить грошові перекази, роботу банкоматів і терміналів

    У період оновлення програмного забезпечення банк призупинить проведення транзакцій за картками

    Фото з відкритих джерел

    Приватбанк оновить програмне забезпечення процесингового центру

    У ніч на неділю, 7 листопада, Приватбанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. Про це повідомила пресслужба банку.

    З 01:00 до 04:30 год будуть припинені всі грошові перекази, а також робота банкоматів і терміналів.

    Як наголошується в повідомленні, банк свідомо прийняв рішення про оновлення.

    «Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з «чорної п'ятниці» і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним», – йдеться в повідомленні.

    У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу «Приват24» для фізичних осіб і бізнесу.

    В ході технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

    Нагадаємо, господарський суд Києва ухвалив рішення за справою щодо націоналізації Приватбанку, що прямо протирічить «банківському» закону.

    Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.

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    Теги: банк Приватбанк робота
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    Приватбанк призупинить грошові перекази, роботу банкоматів і терміналів