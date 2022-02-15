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    Події в Україні

    Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси

    Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав, імовірно, DDoS-атак - Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси
    Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав, імовірно, DDoS-атак
    фото з відкритих джерел

    Тривають планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу

    Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав, імовірно, DDoS-атак, коли фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду. Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

    «Наразі проводяться планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу Міністерства оборони України», – ідеться у дописі.

    У Міноборони також зауважили, що офіційна комунікація буде забезпечуватися через сторінки в Facebook та Twitter, а також сайти АрміяInform та Армія FM.

    Наадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Сайт оборонного відомства не відкривається. Після переходу за посиланням з’являється сповіщення: «Сайт знаходиться на технічному обслуговуванні».

    Не відкривається й сайт Збройних сил України.

    Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржаться, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

    Клієнти державного Приватбанку повідомляють про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

    Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну тощо. Факт кібератаки підтвердили у Міносвіти.

    Також 28 січня з офіційних адрес судової влади була розсилка з начебто судовими запитами. За посиланнями в листі розміщений вірус, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. До слова, 4 лютого хакери атакували нафтові компанії: постраждали десятки терміналів по всьому світу.

    Читайте також інтерв'ю»: Найбільша кібератака на Україну: де було слабке місце? Інтерв’ю із заступником голови Держспецзв’язку


    Теги: Ощадбанк Міноборони кібератака армія Facebook Twitter вірус
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    Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси