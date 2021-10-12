Приватбанк: суди продовжують ігнорувати норми «антиколомойського» закону

Олександр Дубілет з 2017 року проживає в Ізраїлі

Олександр Дубілет з 2017 року проживає в Ізраїлі

Суд відновив справу щодо Приватбанку за позовом Дубілета

У державному Приватбанку занепокоєні «грубим ігноруванням» Північним апеляційним госпсудом норм закону, які покликані вдосконалити та захистити банківський сектор. Цей закон ще називають «антиколомойським».

Як повідомляє пресслужба банку, у Північному апеляційному господарському суді відбулося чергове судове засідання у справі за позовом ексакціонера і голови правління банку Олександра Дубілета до Приватбанку, Мінфіну та ФГВФО, третіх осіб НБУ та Кабміну.

Дубілет у позові просив визнати недійсними правочини, укладені у процедурі націоналізації у 2016 році банку.

11 жовтня суд задовольнив апеляційну скаргу на рішення Госпсуду Києва від 2 червня 2021 року, який закрив провадження за його позовом, застосувавши норми «антиколомойського» закону.

У банку наголошують, що Північний апеляційний госпсуд скасував ухвалу суду попередньої інстанції попри «пряму вказівку закону №590-ІХ (банківського закону – ред.) про необхідність закриття подібного роду справи за позовом колишнього власника банківської установи, яка виведена з ринку або ліквідована».

«Законом №590-ІХ, в тому числі, внесені зміни до ст.5 Господарського процесуального кодексу України, які полягають у визначенні механізму, порядку та способу захисту прав колишніх учасників банківських установ, які виведені з ринку або ліквідовані.

Метою таких змін банківського законодавства є встановлення рівноваги між приватними інтересами колишніх власників банку та суспільними інтересами, у разі скасування рішення щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації у зв'язку з чим становище відповідного банку не повинно відновлюватись, а засоби правового захисту мають обмежуватись грошовою компенсацією у випадку, якщо власники банку зазнали шкоди», – нагадали у банку.

Днями стало відомо, що ексглаву Приватбанку Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі.

Пізніше з'явилася інформація, що ймовірно Дубілету дозволено залишати будинок, але заборонено виїжджати за межі Ізраїлю.

Зазначимо, у вересні Вищий антикорупційний суд закрив провадження про арешт Дубілета.

Нагадаємо, колишній голова правління одного з найбільших банків України підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

За даними слідчих, трьом підозрюваним експосадовцям Приватбанку вдалося вивести з нього до націоналізації 8,2 мільярда гривень. Зокрема, йдеться про колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета, його колишнього першого заступника Володимира Яценка та екскерівника департаменту міжбанківських операцій банку.

Водночас боржником визначили пов’язану з «Приватбанком» фірму Claresholm Marketing LTD.

У НАБУ уточнюють, що ця схема є другим епізодом злочинної діяльності топменеджменту Приватбанку, яку викрили детективи. Перший стосується виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію. У цій справі трьом експосадовцям раніше вже повідомили про підозру.

У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери Приватбанку вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав Приватбанк юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій Приватбанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.