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    Масштабний збій в роботі Ощадбанку. Будь-які операції з рахунками неможливі

    Наразі онлайн-сервіси державного банку не працюють або працюють некоректно - Масштабний збій в роботі Ощадбанку. Будь-які операції з рахунками неможливі
    Наразі онлайн-сервіси державного банку не працюють або працюють некоректно
    фото: minfin.com.ua

    Представники Ощадбанку вибачаються перед клієнтами за незручності та запевняють, що невдовзі негаразди буде усунено

    Клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржаться, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

    Як повідомляють люди у соціальних мережах, по всій Україні не працюють банкомати, термінали самообслуговування, спостерігаються проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі застосунку «Ощад24/7» та електронних сервісів банку. Станом на 17:00 додаток «Ощад24/7» на мобільних пристроях не запускався.

    На гарячій лінії з підтримки клієнтів банківської установи «Главкому» повідомили, що наразі технічні спеціалісти Ощадбанку» працюють над вирішенням проблеми та здійснюють перевірку програмного забезпечення банку. Також співробітник служби підтримки додав, що збій у роботі розповсюджуються саме на проведення операцій з рахунками, тому, на даний момент розрахуватися карткою Ощадбанку чи сплатити за буль-що за допомогою POS-терміналу неможливо.

    Про терміни усунення наявних негараздів в роботі Ощадбанку співробітники установи відповісти не змогли.

    Раніше повідомлялося, Приватбанк відреагував на сумнівні SMS-розсилки, що клієнти банку отримали 15 лютого.

    Також повідомлялося, що Приватбанк розірвав стосунки з «ГлобалМані»: фінустанова пояснила причину.

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    Теги: Ощадбанк кібератака криза
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    Масштабний збій в роботі Ощадбанку. Будь-які операції з рахунками неможливі