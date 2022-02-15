Масштабний збій в роботі Ощадбанку. Будь-які операції з рахунками неможливі

Представники Ощадбанку вибачаються перед клієнтами за незручності та запевняють, що невдовзі негаразди буде усунено

Клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржаться, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Як повідомляють люди у соціальних мережах, по всій Україні не працюють банкомати, термінали самообслуговування, спостерігаються проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі застосунку «Ощад24/7» та електронних сервісів банку. Станом на 17:00 додаток «Ощад24/7» на мобільних пристроях не запускався.

На гарячій лінії з підтримки клієнтів банківської установи «Главкому» повідомили, що наразі технічні спеціалісти Ощадбанку» працюють над вирішенням проблеми та здійснюють перевірку програмного забезпечення банку. Також співробітник служби підтримки додав, що збій у роботі розповсюджуються саме на проведення операцій з рахунками, тому, на даний момент розрахуватися карткою Ощадбанку чи сплатити за буль-що за допомогою POS-терміналу неможливо.

Про терміни усунення наявних негараздів в роботі Ощадбанку співробітники установи відповісти не змогли.

Раніше повідомлялося, Приватбанк відреагував на сумнівні SMS-розсилки, що клієнти банку отримали 15 лютого.

Також повідомлялося, що Приватбанк розірвав стосунки з «ГлобалМані»: фінустанова пояснила причину.

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