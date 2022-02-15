Приватбанк відреагував на сумнівні SMS-розсилки: підстав для паніки немає

За словами речника Приватбанку, банкомати установи працюють і надалі працюватимуть у штатному режимі

Банк не має відношення до підозрілих SMS-повідомлень, що приходять на номери українців

SMS-розсилки з невідомих номерів щодо можливих перебоїв в роботі банкоматів Приватбанку є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності. Про це у коментарі «Главкому» повідомив речник Приватбанку Олег Серга.

Посадовець додав, що Приватбанк не має жодного відношення до сумнівних повідомлень, що надходять людям із незнайомих номерів. Також працівники банківської установи мають підстави вважати, що розсилка SMS координується з Росії і має на меті підігрівати паніку всередині України.

«Ймовірно це є одним з елементів інформаційної війни та нагнітання істерії», – зазначив Олег Серга.

За словами речника установи, жодних підстав для паніки наразі немає, а Приватбанк продовжує у штатному режимі обслоговувати клієнтів.

Нагадаємо, 15 лютого на телефонні номери українців почали приходити повідомлення з невідомого закордонного номера. В них йдеться про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів з 15 лютого. Нібито, з технічних причин.

Зазначимо, в Україні за 2021 рік платоспроможні банки отримали 77,5 мільярда гривень чистого прибутку. Цей показник став історичним рекордом.

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