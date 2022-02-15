Попри заклик Зеленського понад 30 нардепів сьогодні не з'явились у Раді: список

За інформацією ЗМІ, усі члени ОПЗЖ вилетіли або до країн Європи, або до Ізраїлю та Катару, але ніхто з них не полетів до Росії

На пленарному засіданні у вівторок, 15 лютого, у стінах Верховної Ради були відсутні понад 30 народних депутатів із різних фракцій та груп. Найбільший відсоток відсутніх – у фракції ОПЗЖ, повідомляє рух «Чесно».

На пленарне засідання Верховної Ради вранці зареєструвались лише 216 депутатів, але вже у найближчих голосуваннях брали участь майже 370.

Напередодні «Главком» писав, що за межами України перебувають понад 20 нардепів, а керівництво фракції «Слуги народу» попросило всіх своїх депутатів повернутися в Україну. У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський напередодні також закликав бізнесменів та політиків, які виїхали з країни, повернутися у найближчі 24 години, оскільки це «важливий момент єдності країни».

Вже у вівторок у стінах парламенту ситуація з відсутністю нардепів виглядала дещо інакше. Частина нардепів із оприлюдненого у ЗМІ списку справді так і не з’явилися, але решта все ж були на пленарному засіданні.

Найбільший відсоток нардепів, які начебто покинули межі України, із фракції ОПЗЖ. До слова, за інформацією ЗМІ, всі вони вилетіли або до країн Європи, або до Ізраїлю та Катару, але ніхто з них не полетів до Росії.

У владній фракції «Слуги народу» протягом пленарного дня були відсутні близько десяти нардепів, зокрема Ірина Аллахвердієва, Дарина Володіна, Олександр Дануца, Аліна Загоруйко, Дмитро Костюк, Олександр Мережко, Марина Нікітіна, Михайло Новіков та Андрій Одарченко.

У фракціях «Європейської солідарності» та «Голосу» були відсутні лише Ніна Южаніна та Олександра Устінова.

Не з’явилися троє нардепів із «Батьківщини» – Сергій Тарута, Сергій Євтушок та Анжеліка Лабунська.

У депутатських групах «Довіра» та «За майбутнє» були відсутні троє мажоритарників – Владіслав Поляк, Степан Івахів та Ярослав Дубневич.

Серед позафракційних депутатів не з’явились на засідання Артем Дмитрук, Андрій Деркач, Євген Яковенко, Олесь Довгий, Дмитро Шпенов та Дмитро Шенцев.

У кулуарах парламенту відсутність колег по фракції ОПЗЖ коментував нардеп Юрій Павленко. За його словами, частина фракції вже в залі, а інші ще, можливо, «підтягнуться», бо сьогодні релігійне свято Стрітення Господнє, тому вони можуть бути на ранковій службі. На запитання журналістів, де перебуває родина Павленка, той відповів: «Там, де треба».

За словами Павленка, на сьогоднішнє засідання прийшов і співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко. Хоча, за даними електронної системи «Рада», картка Бойка протягом дня або не голосувала (але була вставлена у робочий слот – прим. авт.), або була відсутня. Ще один нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик запевнив, що Юрій Бойко вранці був на засіданні, але в даний момент вийшов із сесійної зали.

Загалом у фракції ОПЗЖ були відсутні майже половина нардепів, принаймні їхні картки протягом дня значились як «відсутні». Наприклад, Олег Волошин, Тарас Козак, Ілля Кива, Рінат Кузьмін, подружжя Наталія Королевська та Юрій Солод, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Юлія Льовочкіна та Сергій Льовочкін, Тетяна Плачкова та ін. Але слід наголосити, що у частини нардепів ОПЗЖ під час голосувань система «Рада» крім «відсутній» видавала також «не голосував». Фактично це значить, що картки нардепів були розставлені у слоти, але вони не голосували протягом усього пленарного дня.

У свою чергу олігарх та позафракційний нардеп Вадим Новинський, який, за повідомленням ЗМІ, вилетів у Німеччину, був присутній у Раді, а в кулуарах парламенту розповів, що напередодні разом із сином повернувся в Україну, а дружина повернеться наступного дня. Крім того, за його словами, всі розмови про російську агресію перебільшені.

«До 20 лютого триває Олімпіада в Пекіні, тому нічого точно не буде, не потрібно лякати суспільство, скільки разів ми це все чули. Не буде нічого й далі», – каже Новинський.

Нагадаємо, 15 лютого Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти через російську агресію.

Крім того, Рада звернулася до іноземних країн: просить не визнавати ОРДЛО та ввести нові санкції для РФ.

Також Рада повернула депутатам низку надбавок до зарплати.

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