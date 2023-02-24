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Основа стійкості – люди: Залужний звернувся до українців на рік вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Основа стійкості – люди: Залужний звернувся до українців на рік вторгнення

Головнокомандувач подякував за відвагу

Основа стійкості України – це її люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у роковини вторгнення РФ.

«Основа нашої стійкості – люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю», – зазначив він.

Залужний наголосив, що це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.

«За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі. Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових Сил оборони України, – повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить – доземний уклін. Усім полеглим за свободу – Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І переможемо», – резюмує головнокомандувач.

Нагадаємо, розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

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Теги: українці Валерій Залужний ворог

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