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Річниця вторгнення: Генштаб описав ситуацію на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Річниця вторгнення: Генштаб описав ситуацію на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

РФ уже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України

Розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Минулої доби наші захисники відбили майже 100 атак противника на зазначених напрямках.

У той же час окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Сеньківка, Єліне, Медведівка, Леонівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Рижівка, Іскрисківщина, Волфине, Олексіївка, Водолаги, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також понад 22 райони населених пунктів на Харківщині. Зокрема, Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Лук’янців, Вовчанських Хуторів, Землянок, Устинівки, Бологівки та Красного Першого. Також ворог завдав удару силами армійської авіації поблизу Дворічної та Огірцевого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Синьківки, Купянська та Табаївки Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині. Також постраждали Спірне та Сакко і Ванцетті Донецької області. На напрямку окупанти застосували шість баражуючих боєприпасів типу «Ланцет».

На Бахмутському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Берхівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Іванопілля та Красногорівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка. Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Камянське, Лукянівське, Степногріськ та Павлівське – Запорізької, а також Марганець, Червоногригорівка та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерії російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Одрадокамянка, Миколаївка, Кринки, Новотягинка, Херсон та Зимівник Херсонської області. А загалом – райони понад 30 населених пунктів.

Ворог продовжує приховану мобілізацію в РФ

Зокрема, через масштабні втрати живої сили триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку в регіонах Кавказу з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих – це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України.

Злочини окупантів

У деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до інтернету з метою перешкоджання передачі даних про дії російських окупаційних військ та боротьби з патріотично налаштованим до України населенням. Відключення мережі має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога.

Теги: ворог мобілізація Генштаб

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