Особовий склад противника деморалізований і боїться опору місцевих, – Генштаб

Російські загарбники бояться активного опору місцевого населення. У зв’язку з цим все більше рашистів відмовляються від участі у війні. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України», – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.

Раніше повідомлялося, що у Криму партизани розшукують рашиста, що запускав ракети по Вінниці. Зокрема, у Севастополі партизани попереджають росіян про розплату.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини теж продовжує зростати партизанський рух. Херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що військове командування координує дії українських партизанів.

Нагадаємо, триває 145-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ. Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки. Також ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

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