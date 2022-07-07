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  4. У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям (фото)
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    Події в Україні

    У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям (фото)

    Партизани попереджають кадировців про розплату - У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям (фото)
    Партизани попереджають кадировців про розплату
    фото: Центр національного спротиву

    В окупованому і майже знищеному росіянами Сєвєродонецьку працює підпілля

    Сєвєродонецьк на Луганщині знищили росіяни задля «звільнення». Проте навіть серед руїн є ті, хто продовжить чинити спротив окупації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

    Місцеве підпілля поширило в місті послання для кадировців, які займаються репресіями і є російським аналогом гестапо.

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    У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям (фото)
    У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям (фото)
    фото: Центр національного спротиву

    Нагадаємо, у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.

    Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Сєверодонецьку продовжує діяти український спецназ.

    До слова, у червні кадировці відкрили вогонь по Ісламському культурному центру «Бісмілля» в Сєвєродонецьку. Релігійний центр знищено повністю.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям (фото)