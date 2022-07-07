У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям (фото)
В окупованому і майже знищеному росіянами Сєвєродонецьку працює підпілля
Сєвєродонецьк на Луганщині знищили росіяни задля «звільнення». Проте навіть серед руїн є ті, хто продовжить чинити спротив окупації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Місцеве підпілля поширило в місті послання для кадировців, які займаються репресіями і є російським аналогом гестапо.
Нагадаємо, у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.
Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Сєверодонецьку продовжує діяти український спецназ.
До слова, у червні кадировці відкрили вогонь по Ісламському культурному центру «Бісмілля» в Сєвєродонецьку. Релігійний центр знищено повністю.