У Севастополі партизани попереджають росіян про розплату (фото)

Окупантам все частіше нагадують, що Крим – це Україна

На окупованому півострові активізувалися партизани

У тимчасово окупованому Криму набирає обертів партизанський рух. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, у Севастополі помічено розповсюдження листівок, адресованих російським окупантам.

У них росіян попереджають, що місто проти війни й місцеві партизани знають, де живе кожен окупант. Ворог відповість за військові злочини в Бучі, Ірпені, Маріуполі й інших містах.

Раніше на півострові з’явилися листівки щодо подальшої долі Кримського мосту. Автори послання натякають, що міст може спіткати доля нафтових вишок, які Росія вкрала в України для експлуатації у військових цілях, й вони були знищені ЗСУ.

У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям.