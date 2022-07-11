У Севастополі партизани попереджають росіян про розплату (фото)
На окупованому півострові активізувалися партизани
У тимчасово окупованому Криму набирає обертів партизанський рух. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, у Севастополі помічено розповсюдження листівок, адресованих російським окупантам.
У них росіян попереджають, що місто проти війни й місцеві партизани знають, де живе кожен окупант. Ворог відповість за військові злочини в Бучі, Ірпені, Маріуполі й інших містах.
Раніше на півострові з’явилися листівки щодо подальшої долі Кримського мосту. Автори послання натякають, що міст може спіткати доля нафтових вишок, які Росія вкрала в України для експлуатації у військових цілях, й вони були знищені ЗСУ.
У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям.