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    Події в Україні

    У Севастополі партизани попереджають росіян про розплату (фото)

    Окупантам все частіше нагадують, що Крим&nbsp;&ndash; це Україна - У Севастополі партизани попереджають росіян про розплату (фото)
    Окупантам все частіше нагадують, що Крим – це Україна
    фото з відкритих джерел

    На окупованому півострові активізувалися партизани

    У тимчасово окупованому Криму набирає обертів партизанський рух. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

    Так, у Севастополі помічено розповсюдження листівок, адресованих російським окупантам.

    У них росіян попереджають, що місто проти війни й місцеві партизани знають, де живе кожен окупант. Ворог відповість за військові злочини в Бучі, Ірпені, Маріуполі й інших містах.

    Раніше на півострові з’явилися листівки щодо подальшої долі Кримського мосту. Автори послання натякають, що міст може спіткати доля нафтових вишок, які Росія вкрала в України для експлуатації у військових цілях, й вони були знищені ЗСУ.

    У Сєвєродонецьку партизани лишають послання кадировцям.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Севастополі партизани попереджають росіян про розплату (фото)