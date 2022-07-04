Герой України Жемчугов розповів, коли партизани паралізують російську армію на Півдні

Досвід Великої Британії актуальний і зараз

Звіт Американського Інституту дослідження війни показує, що саме дії партизанів не дають рашистам окупувати Південь. Український герой та партизан Володимир Жемчугов, на рахунку якого більше 30 вдалих операцій з підриву мостів та залізничних шляхів, розповів у інтерв'ю «Главкому» чи дійсно повстанці такі важливі під час війни.

«Я не вважаю сьогоднішній партизанський рух настільки великою силою. Поки це ще тільки починається. Але я бачу, якими темпами розвивається, і впевнений, що десь за пів року партизанський рух паралізує життєдіяльність російської армії», – зауважив Жемчугов.

Крім того, він розповів улюблений приклад з історії, коли дії партизанського руху змінили хід війни. Йдеться про англійську службу спеціальних операцій.

«Під час Другої світової вони розробляли дуже хороші, класно продумані плани саме по партизанським операціям: як знищувати окупантів, як створювати для них проблеми. Керуючись такими інструкціями один партизанський загін за місяць зможе паралізувати окупаційні війська і тим самим створити умови для прориву фронту і просування визвольної армії», – поділився Жемчугов.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі працюють партизани, окупанти шаленіють.

Також партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ.

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