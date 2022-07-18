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    Події в Україні

    Військове командування координує дії українських партизанів, – «Південь»

    На окупованих територіях продовжує зростати партизанський рух&nbsp; - Військове командування координує дії українських партизанів, – «Південь»
    На окупованих територіях продовжує зростати партизанський рух 
    фото ілюстративне

    «Ціль у нас єдина»

    Українські партизани на захоплених територіяї підтримують контакт із військовим командуванням. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

    «У нас у всіх загальна координація, ми всі прагнемо звільнити Україну від ворога. Ціль у нас єдина, а способи досягнення її такі, що ми розуміємо навіть на відстані, навіть при виключенні будь-якої системи зв'язку. Ми маємо з ними координацію, розуміємо, наші дії злагоджені та результат є», – сказала Гуменюк.

    Раніше повідомлялося, що у Криму партизани розшукують рашиста, що запускав ракети по Вінниці. Зокрема, у Севастополі партизани попереджають росіян про розплату.

    На тимчасово окупованих територіях Херсонщини теж продовжує зростати партизанський рух. Херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.

    До слова, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військове командування координує дії українських партизанів, – «Південь»