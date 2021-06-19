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    Стало відомо, скільки коштуватиме святкування ювілею Незалежності

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    Україна витратить мільярди на свято - Стало відомо, скільки коштуватиме святкування ювілею Незалежності
    Україна витратить мільярди на свято
    Фото: відкриті джерела

    На урочистості планують потратити 5,423 мільярда гривень

    Згідно Висновка Міністерства фінансів України до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проекту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень.

    В Мінфіні вважають, що до проекту плану заходів мають бути включені лише заходи, що мають відповідне фінансове забезпечення. Водночас їх реалізація має здійснюватися за рахунок і в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

    Як повідомлялося, Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

    Теги: прапор День Незалежності фінансування уряд
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    Стало відомо, скільки коштуватиме святкування ювілею Незалежності