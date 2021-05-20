Президент анонсував парад на День Незалежності

За словами Зеленського, парад проводитиметься як на суші, так і на воді

За словами Зеленського, парад проводитиметься як на суші, так і на воді

Святкування тридцятої річниці Незалежності триватиме три дні

У День Незалежності України 24 серпня у Києві відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю незалежності країни. Про це під час пресконференції повідомив президент Володимир Зеленський.

«Парад буде військовий, великий, як на суші, так і на воді. Буде в Дніпрі, Одесі та в Києві на Майдані», – сказав Зеленський.

А ввечері в цей день на НСК «Олімпійський» відбудеться великий концерт українських зірок.

До 30 річниці незалежності також був підготовлений логотип, який глава держави презентував під час пресконференції.

Загало святкування триватиме три дні:

22 серпня будуть вшановувати «Великих українців» – це нова премія для людей, які прославляють Україну в світі. Також буде концерт.

23 серпня у всіх обласних центрах піднімуть великі прапори України, а також почнеться перший саміт Кримської платформи. «Будуть представники багатьох країн», – говорить Зеленський.

У цей же день стартує «саміт перших леді», який проведуть дружини політиків, котрі приїдуть в Україну.

23 серпня також пройде великий концерт класичної музики. А 24 серпня відбудеться військовий парад, як на суші, так і на воді. Парад пройде в Києві й Одесі. Також на Олімпійському відбудеться ввечері великий концерт українських зірок.

Також в країну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Також Зеленський 20 травня заявив, що бачить майбутню Україну без олігархів та без війни.

Як відомо, 20 травня опівдні президент Володимир Зеленський зібрав велику пресконференцію з нагоди другої річниці з дня інавгурації. Він зустрівся з журналістами на території авіаційного заводу «Антонов».

Як повідомила журналістка «Главкому», біля входу прийшов мітинг «Демсокири». Активісти розмістили на парканах банери з написом «Єрмака – до Сибіру» та «Досить брехні!».

За попередньою інформацією, захід триватиме до трьох годин – Зеленський планує відвідати сьогодні позачергове засідання Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Два роки тому, у 2019-му, відбулась інавгурація Зеленського.