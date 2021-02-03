  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    День Незалежності: Зеленський затвердив проведення параду з військовою технікою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цьогоріч на День Незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки - День Незалежності: Зеленський затвердив проведення параду з військовою технікою
    Цьогоріч на День Незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки
    Фото: Главком

    Після приходу до влади у 2019 та у 2020 році Зеленський провів парад без військових та військової техніки

    Президент Володимир Зеленський заявив, що в день Незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. 

    Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

    «У день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт», – йдеться у повідомленні.

    Він також додав, що у переддень річниці проведуть саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних партнерів України.

    Також до свята кожне міністерство представить особливий, «визначний проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України».

    «Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися», – заявив Зеленський.

    6543.

    Як відомо, після приходу до влади у 2019 та у 2020 році Зеленський провів парад без військових та військової техніки.

    У 2020 році президент казав, що військова техніка має бути на Сході, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

    Дивіться також:
    Теги: свята військові День Незалежності парад військова техніка Володимир Зеленський Україна президент концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies