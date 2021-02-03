День Незалежності: Зеленський затвердив проведення параду з військовою технікою

Цьогоріч на День Незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки

Після приходу до влади у 2019 та у 2020 році Зеленський провів парад без військових та військової техніки

Президент Володимир Зеленський заявив, що в день Незалежності України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«У день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт», – йдеться у повідомленні.

Він також додав, що у переддень річниці проведуть саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних партнерів України.

Також до свята кожне міністерство представить особливий, «визначний проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України».

«Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися», – заявив Зеленський.

Як відомо, після приходу до влади у 2019 та у 2020 році Зеленський провів парад без військових та військової техніки.

У 2020 році президент казав, що військова техніка має бути на Сході, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.