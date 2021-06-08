Тридцята річниця Незалежності. Уряд затвердив план святкування

У 2021 році святкування Дня Незалежності України триватиме три дні – з 22 до 24 серпня

Цього року військові паради на День Незалежності відбудуться у Києві та Одесі

Уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

До Дня Незалежності передбачено проведення урочистого засідання Верховної Ради, урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і майдані Незалежності (із прольотом авіації в складі повітряної колони сил безпеки й оборони і збройних сил країн-партнерів), артилерійського салюту на Трухановому острові.

Також у Києві (Михайлівська площа і Володимирський проїзд) буде організовано показ сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки й оборони.

Крім того буде організовано урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів).

В Одесі на зовнішньому рейді морського порту відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і суден, а також пройде проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.

Крім того, 23 серпня відбудеться установчий саміт «Кримської платформи», а також пройде перший форум соціально-гуманітарного напряму «Саміт перших леді і джентльменів» на території Національного заповідника Софія Київська.

Раніше Мінкульт презентував візуальну концепцію свята.

Нагадаємо, святкування Дня Незалежності України триватиме три дні – з 22 до 24 серпня. Зокрема, безпосередньо на День Незалежності заплановано провести два військові паради: один на воді в Одесі, а інший – на суші в Києві.

Також уперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави.

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