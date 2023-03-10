На базі під Владивостоком партизани спалили літак «Су-27» (відео)

Літак був спалений у глибокому тилу РФ

Російські партизани у ніч на 10 березня під Владивостоком спалили бойовий літак російських загарбників. Про це повідомив Легіон «Свобода Росії».

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«Нічого не сталося» на авіабазі «Центральна Кутова» у місті Артем Приморського краю, де базується 22 гвардійський авіаполк ВКС РФ. Об'єктом практично ритуального спалення став бойовий літак Су-27», – йдеться у повідомленні.

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Автори також оприлюднили відеопідтвердження знищення російської літака.

Раніше білоруські партизани виклали відео підриву російського літака в Мачулищах. Відео з дрона знято 26 лютого.