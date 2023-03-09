Власниця херсонського телеканалу, яка «розкручувала» медійний образ Сальдо, отримала підозру

Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя

На колаборантку чекає покарання – 12 років ув’язнення

Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії «ВТВ плюс». Після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як «легітимного» очільника області. Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.

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Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності. На колаборантку чекає покарання – 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які працювали на адміністрацію Сальдо. Також СБУ повідомила про підозру двом «підлеглим» гауляйтера Сальдо, серед них – депутат ОПЗЖ.