Обмеження застосують проти 280 компаній і 120 людей

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові санкції.

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«Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із державою-злом. Це більше 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України.

Рішення готувалося певний час, воно закриває схеми на десятки мільярдів. Це не останнє рішення. Україна захищатиметься всюди і всіма цивілізованими засобами», – сказав Зеленський.

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Крім того, президент висловив підтримку містам і громадам, які щодня, щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави-зла.

«Наша Херсонщина й Херсон, якому окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини та Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина й Харків. Лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за два з половиною місяці – ворог ударив уже більш як сорока ракетами. Нікополь, Марганець – наша Дніпропетровщина. Наша Сумщина. Наша Чернігівщина. Ракети й артилерія, безпілотники та міномети – держава-зло використовує різну зброю. Але з однією метою. З метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя. Сьогодні російський обстріл забрав життя людей у Херсоні, які просто пішли в магазин по продукти. Троє українців загинули. Мої співчуття рідним! У Запоріжжі російська ракета вдарила по обʼєкту життєзабезпечення міста. В прикордонних районах окупант обстрілював села, щоб залякати людей, щоб прогнати людей. Але Росії там не буде. Вона стала синонімом терору й стане прикладом поразки та справедливого покарання за цей терор. Покарання, яке Кремлю не зупинити».



Зеленський також традиційно подякував військовим.

«Я дякую сьогодні нашим бійцям ОСУВ «Північ» за знищення ракети й «Шахеда» терористів. Бійці нашої ППО на Чернігівщині, бійці 2-го окремого полку Нацгвардії на Сумщині – дякую вам, хлопці! Дякую всім нашим бійцям на півдні, які знищують склади, логістику й місця розташування окупантів! Кожна підірвана ворожа позиція – це врятовані українські життя. ОСУВ «Хортиця»... Особливо відзначу сьогодні 92-гу окрему механізовану бригаду імені Івана Сірка, 80-ту бригаду – наших десантників, 5-ту окрема штурмову бригаду... Всі вони разом з іншими нашими воїнами боронять Бахмут. Дякую за силу! Є за що подякувати 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Мазепи та 81-й окремій аеромобільній бригаді, які діють на Донбасі. Молодці, хлопці!».

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Нагадаємо, Європейський Союз проситиме треті країни, в яких спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях, посилити моніторинг торгівлі.

Також Китай 2022 року постачав деталі для російських вертольотів військового призначення компанії з РФ, яка перебуває в санкційному списку США за причетність до війни проти України.