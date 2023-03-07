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Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Лукашенко образився, що Зеленський його не попередив

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Лукашенко образився, що Зеленський його не попередив
фото з відкритих джерел

Лукашенко звинуватив Зеленського у пошкодженні літака у Мачулищах 

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко у своєму нещодавньому виступі визнав, що в Мачулищах був пошкоджений російський літак А-50, але звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Мовляв, український лідер не попередив його про «диверсію», пише видання «Белта».

Лукашенко заявив, що вже нібито затримано «понад 20 співучасників диверсії». Потім «кинув виклик» Зеленському, назвавши його «гнидою» . 

«Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент», – ображився самопроголошений президент.

«Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: «Давайте укласти пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем». На що я говорив: «Ми не збираємося нападати». – «Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете». Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинутий», – заявив ображений Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що до підриву літака А-50 нібито причетний диверсант та його посібники. За його словами, «шпигун  нібито був завербований Службою безпеки України у 2014 році і розуміється на IT-технологіях. Щобільше, диктатор стверджує, що «диверсанта» затримали.

Втім, на Банковій уже відповіли, що підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі здійснили білоруські партизани, а не якісь вигадані «диверсанти». Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він порадив самопроголошеному президенту Білорусі визначитися з термінами.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів  постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко літак президент радник Михайло Подоляк партизани

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