Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Лукашенко образився, що Зеленський його не попередив

Лукашенко звинуватив Зеленського у пошкодженні літака у Мачулищах

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко у своєму нещодавньому виступі визнав, що в Мачулищах був пошкоджений російський літак А-50, але звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Мовляв, український лідер не попередив його про «диверсію», пише видання «Белта».

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Лукашенко заявив, що вже нібито затримано «понад 20 співучасників диверсії». Потім «кинув виклик» Зеленському, назвавши його «гнидою» .

«Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент», – ображився самопроголошений президент.

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«Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: «Давайте укласти пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем». На що я говорив: «Ми не збираємося нападати». – «Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете». Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинутий», – заявив ображений Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що до підриву літака А-50 нібито причетний диверсант та його посібники. За його словами, «шпигун нібито був завербований Службою безпеки України у 2014 році і розуміється на IT-технологіях. Щобільше, диктатор стверджує, що «диверсанта» затримали.

Втім, на Банковій уже відповіли, що підрив російського літака-навідника А-50 у Білорусі здійснили білоруські партизани, а не якісь вигадані «диверсанти». Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він порадив самопроголошеному президенту Білорусі визначитися з термінами.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» місцеві партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Внаслідок вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.