Окупанти за минулу добу 29 разів обстріляла Херсонщину: є жертви та поранені

Херсон потрапив під обстріл три рази

Російські окупаційні війська за минулу добу 29 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак загинули троє осіб, ще троє отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.



Окупанти вчора випустили по території Херсонської області 156 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

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Херсон потрапив під обстріл три рази. Десяток російських снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію комунального підприємства.

«На жаль, є жертви серед цивільного населення – три людини загинули, троє – дістали поранення», – зазначив голова області.

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Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили по Херсону. Уламки ворожих снарядів влучили у Миколаївське шосе поблизу супермаркету.

Нещодавно на Херсонщині ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом.