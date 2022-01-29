Пасажири рятували автобус, який ледве не зірвався в обрив (відео)

Люди прийшли на допомогу транспорту

Рейсовий транспорт застряг на нерозчищеній дорозі

На Великоберезнянщині пасажири не дали автобусу впасти в прірву. Транспорт застряг на нерозчищеній від снігу дорозі і скочувався з підйому. Відповідне відео з’явилося о одній із місцевих фейсбук-груп.

Як інформує очевидиця, рейсовий автобус сіл Розтоцька Пастіль, Костева Пастіль, Бегендяцька Пастіль застряг на не дуже прочищеній дорозі. Люди прийшли на допомогу.

«Шановні, якщо чистите дорогу, чистіть усі вулиці наших сіл, там теж живуть люди, підсипайте центральну дорогу. Якби не наші люди, автобус опинився би в обриві. Не передати страх нашого шофера, і людей які стояли над обривом і штовхали автобус з останніх сил», – розповідає очевидиця події.

Раніше в Одесі трапилося смертельне ДТП, пасажирський автобус MAN зіткнувся з чотирма автомобілями та врізався у магазин.

Нагадаємо, на Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа.



