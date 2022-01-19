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    В Одесі пасажирський автобус зіштовхнувся із чотирма авто, є жертви (відео)

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    Водій автобуса загинув - В Одесі пасажирський автобус зіштовхнувся із чотирма авто, є жертви (відео)
    Водій автобуса загинув
    Фото: od.npu.gov.ua

    Автобус прямував з Одеси до Києва, водієві стало зле під час руху

    В Одесі трапилося смертельне ДТП, пасажирський автобус MAN зіткнувся з чотирма автомобілями та врізався у магазин. Про це журналістам УНІАН повідомили у пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області.

    За попередньою інформацією, водій автобуса MAN, рухаючись по вулиці Розумовській, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe і Chevrolet Aveo.

    За інерцією, продовживши рух, автобус виїхав на тротуар, де врізався в дерево та будівлю магазину. В результаті аварії в лікарню доставили автомобіля Chevrolet.

    Зазначається, що водія автобуса з місця аварії (вулиці Розумовської) автомобіль швидкої медичної допомоги транспортував для госпіталізації. Однак потерпілий помер у «швидкій» дорогою до лікарні.

    Один з очевидців аварії розповів журналістам, що водій в момент аварії вже перебував у несвідомому стані.

    «Бачив, як автобус їде, а його водій лежить на кермі... Він був без свідомості... Тобто, автобус в цей момент був вже некерований», – розповів одесит. За поки що непідтвердженими даними, водій помер від інсульту.

    Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, у ДТП потрапив автобус компанії Gunsel, що прямував з Одеси до Києва. Після зіткнення з автомобілями і деревом автобус протаранив вітрину-фасад магазину Harley Davidson. Пасажирів пересадили в інший автобус, і він відправився до пункту призначення.

    Зазначимо, у понеділок 18 січня у Харкові захворіла нова суддя, яка мала розглядати справу про «мажорну» ДТП. Раніше адвокатка «мажора» Миколи Харківського оприлюднила шокуючи подробиці. Харківський «мажор» у суді нахамив родині загиблого в ДТП.

    Як відомо, увечері 26 жовтня 2021 року в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Водій Chevrolet Aveo загинув на місці. Серйозно постраждали троє пасажирів Infinity, тоді як водій залишився фактично неушкодженим.

    Нагадаємо, на Полтавщині мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа.

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    Теги: ДТП Одеса смерть водій автомобіль магазин час
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    В Одесі пасажирський автобус зіштовхнувся із чотирма авто, є жертви (відео)