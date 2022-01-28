У Вінниці легковик збив пішохода на тротуарі та врізався у трамвай (фото)

У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження

У Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Hyundai, Mercedes, трамвая та 74-річного пішохода. У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, 29-річний водій Hyundai, намагаючись уникнути зіткнення із автомобілем Mercedes, виїхав на тротуар та допустив наїзд на пішохода, після чого зіткнувся з трамваєм, який рухався назустріч.

Важко травмований чоловік госпіталізований до лікарні. Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

До слова, на столичних Теремках тролейбус перекрив рух громадського транспорту.

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