Пенсіонер підірвався, намагаючись розібрати касетний боєприпас

Касетні боєприпаси віроломні – вони залишаються небезпечними ще якийсь час після закінчення обстрілу

82-річний чоловік зібрав сім боєприпасів від касетних снарядів і приніс їх додому

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підірвався пенсіонер. Чоловік розбирав касетні боєприпаси, зараз він у лікарні у важкому стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, 82-річний чоловік зібрав сім боєприпасів від касетних снарядів і приніс їх додому. Пенсіонер спробував розібрати один з них. В результаті стався вибух. Його у важкому стані госпіталізували.

Начальник ОВА закликав жителів області не чіпати боєприпаси, що залишилися після обстрілів. Резніченко додав, що при виявленні підозрілих предметів слід дзвонити рятувальникам або поліції.

Він нагадав, що касетні боєприпаси віроломні – вони залишаються небезпечними ще якийсь час після закінчення обстрілу. У Дніпропетровській області від таких снарядів загинули 6 осіб.

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