Стало відомо, скільки українців через війну виїхали до Японії

Японія організувала для українців кілька місць у комерційному рейсі з Польщі раз на тиждень

Кількість українців, які прибули до Японії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, досягла 1000. Про це повідомили в суботу, 21 травня, імміграційні органи, пише Kyodo news.

Японія приймає евакуйованих з України за спеціальною програмою, не надаючи їм статусу біженців.

За даними видання, уряд надав підтримку українцям. Японія організувала кілька місць у комерційному рейсі з Польщі раз на тиждень. Також уряд забезпечив добові виплати до 2400 ієн (19 доларів) евакуйованим, у яких немає родичів чи знайомих, до яких можна було б звернутися. Крім того, держава бере на себе витрати на медичні послуги та уроки японської мови.

Японію останнім часом критикували за консервативність у прийнятті біженців. Згідно з останніми даними Міністерства юстиції за 2021 рік, з 2413 шукачів притулку 74 людини були визнані біженцями. Ще 580 дозволено перебувати в Японії з гуманітарних міркувань, хоча їм не надали статус біженця.

Раніше повідомлялося, що Японія з 20 травня забороняє експорт до Росії 14 категорій високотехнологічних товарів. До переліку потрапили, зокрема, квантові комп'ютери, 3D-принтери, електронні мікроскопи. Про це йдеться в рішення уряду країни.