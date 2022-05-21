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    Кримінал

    На Полтавщині очільника військової адміністрації затримали на отриманні хабара

    Віктор Іваненко - На Полтавщині очільника військової адміністрації затримали на отриманні хабара
    Віктор Іваненко

    Хабарництво під час війни – це ще більший злочин

    У Миргороді, що на Полтавщині, затримали начальника районної військової адміністрації Віктора Іваненка.

    Його підозрюють в отриманні хабаря. Про це інформує голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

    «Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА. У виконавчій владі Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин», – наголосив Лунін.

    Іваненка викрили на вимаганні й отриманні 500 тис. грн за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності. Після перерахування частини коштів на рахунок, який він вказав, чоловіка затримали правоохоронці.

    Начальникові Миргородської РВА повідомили про підозру. Йому обирають запобіжний захід.

    Нагадаємо, в Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії.

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    Теги: росія окупанти депутат війна документи Україна злочин окупація #stoprussia
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    На Полтавщині очільника військової адміністрації затримали на отриманні хабара