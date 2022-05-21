На Полтавщині очільника військової адміністрації затримали на отриманні хабара

Хабарництво під час війни – це ще більший злочин

У Миргороді, що на Полтавщині, затримали начальника районної військової адміністрації Віктора Іваненка.

Його підозрюють в отриманні хабаря. Про це інформує голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

«Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА. У виконавчій владі Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин», – наголосив Лунін.

Іваненка викрили на вимаганні й отриманні 500 тис. грн за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності. Після перерахування частини коштів на рахунок, який він вказав, чоловіка затримали правоохоронці.

Начальникові Миргородської РВА повідомили про підозру. Йому обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, в Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії.