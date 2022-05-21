  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Журналісти ідентифікували одного з катів мирних мешканців Бучі

    Чингіз Атантаєв потрапив на відео&nbsp;камери зовнішнього спостереження - Журналісти ідентифікували одного з катів мирних мешканців Бучі
    Чингіз Атантаєв потрапив на відео камери зовнішнього спостереження
    фото: New York Тimes

    Десантника впізнали на кадрах страти дев’яти мирних мешканців

    Російські журналісти-розслідувачі ідентифікували особу одного з можливих убивць беззбройних мешканців Бучі. Про це повідомляє медіапроєкт «Важные истории».

    Так, розслідувачі взяли кадри з камери зовнішнього спостереження, які були в розпорядженні американського видання New York Times. На цьому відеозаписі зафільмували страту 9 беззбройних чоловіків у Бучі кількома російськими десантниками на вулиці Яблунській, 144.

    Сервіс розпізнавання облич встановив, що на цей відеозапис потрапив російський військовослужбовець – 37-річний Чингіз Атантаєв.

    Журналісти зібрали деталі його біографії й встановили, що він народився в Магадані на Далекому Сході, але впродовж останніх років мешкає в Пскові. Саме там дислокуються 104-й і 234-й десантно-штурмові полки (номери військових частин 32515 та 74268 відповідно).

    Автори розслідування перевірили, що Атантаєв підписаний у соцмережах Instagram та «Вконтактє» на сторінки, пов’язані з армією, озброєнням та єдиноборствами.

    Окремо журналісти знайшли позов Атантаєва до псковського суду на російське міністерство оборони, у якому він просить визнати неповнолітню дочку його дружини «членом родини військовозобов'язаного». Позов подали для того, щоби покращити умови проживання – збільшити житлову площу.

    Востаннє Атантаєв заходив на свою сторінку «Вконтактє» 12 квітня. Автори розслідування подзвонили його дружині, але вона відмовились обговорювати можливе перебування свого чоловіка в Бучі та надавати його контакти.

    Крім того, вона сказала, що світлини, які поширили в матеріалі New York Times, «фейкові», бо, мовляв, її чоловік там «ретельно побритий», а це буцімто суперечить версії про те, що він перебував у Бучі тривалий час.

    Нагадаємо,

    Нещодавно прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна розслідування Україна чоловік Instagram окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Журналісти ідентифікували одного з катів мирних мешканців Бучі