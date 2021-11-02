Пентагон стежить за активністю військ Росії поблизу кордону України

Будь-яка ескалація або агресивні дії викликають велике занепокоєння у США

Пентагон уважно стежить за ситуацією на кордоні Росії та України на тлі повідомлень про "незвичайну військову активність" Москви. Про це речник оборонного відомства США Джон Кірбі заявив у понеділок, 1 листопада, повідомляє France24.

«Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України», – заявив Кірбі.

За його словами, США продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами щодо цих повідомлень, адже «будь-яка ескалація або агресивні дії викликають велике занепокоєння у Сполучених Штатів».

Кірбі підкреслив, що США будуть й надалі підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.



Заяві Пентагону передувала стаття американського видання The Washington Post про чергове стягування військ РФ до кордону України. ЗМІ вказувало, що останнім часом у соціальних мережах почали з’являтися відео, на яких видно, "як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включно з танками та ракетами на півдні та заході Росії".

Втім, в міноборони України заперечили цю інформацію. Там припустили, що поширення інформації в ЗМІ про нібито нарощування російських військ на кордоні є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій.

На підтвердження нарощення військ РФ біля українського кордону видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, на яких зображене скупчення бронетанкових підрозділів і самохідної артилерії разом із наземними військами біля російського міста Єльня. Варто зауважити, що це місто розташоване на відстані в понад 300 кілометрів від російсько-українського кордону.



Раніше повідомлялось, що під час візиту до України глава Пентагону заявив, що Росія почала війну на Донбасі.