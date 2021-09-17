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    Економіка та фінанси

    Вітренко: Європейські країни хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія

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    Україна має найпотужніші в Європі сховища газу, тому для європейських компаній є економічний сенс купувати російський газ на кордоні Україна &ndash; Росія - Вітренко: Європейські країни хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія

    Україна має найпотужніші в Європі сховища газу, тому для європейських компаній є економічний сенс купувати російський газ на кордоні Україна – Росія

    Фото з відкритих джерел

    Зараз наша позиція така: обсяги, які зараз ідуть через Україну, мають бути збережені, а не перенесені на «Північний потік – 2», як на цьому наполягає Росія

    Підписання контрактів з Україною дасть європейським компаніям економічно вигідну можливість купувати газ на російсько-українському кордоні. В українських газосховищах, які є найпотужнішими в Європі, влітку можна зберігати газ, а взимку відправляти його до ЄС, самостійно замовляючи транзитні потужності української ГТС. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

    На перемовинах з європейцями українська сторона підтвердила готовність вести переговори з «Газпромом» щодо продовження транзитного контракту, наголосив Вітренко.

    «Але саме по собі це продовження не є достатньою гарантією збереження транзиту через Україну. Тому потрібні контракти з європейськими компаніями. Україна має найпотужніші в Європі сховища газу, тому для європейських компаній є економічний сенс купувати російський газ на кордоні Україна – Росія, зберігати його в українських сховищах влітку та потім взимку цей газ відправляти до Європи. Також європейські компанії хочуть імпортувати газ з Центральної Азії – з Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, але, на жаль, Росія блокує такі можливості. Європейські компанії не можуть здійснювати транзит через Росію, тоді як Україна відкрита для цього, будь ласка, прокачуйте азійський газ через Україну в Європу», – наголосив очільник «Нафтогазу».

    На перемовинах йшлося й про політичну позицію РФ, адже під час будівництва і «Північного потоку – 1», і «Північного потоку – 2» Україну запевняли, що це робиться для прокачування додаткових обсягів газу у Європу.

    «Тому зараз наша позиція така: якщо йдеться про додаткові обсяги, то нехай ті обсяги, які зараз ідуть через Україну, будуть збережені, а не перенесені на «Північний потік – 2», як на цьому наполягає Росія. Тобто ті обсяги, які зараз ідуть через Україну (вони законтрактовані з «Газпромом») мають бути перенесені в контракти з європейськими компаніями на дуже довгу перспективу. Відповідно в такий спосіб ми б отримали гарантії того, що транзит через Україну буде збережений», – пояснив Юрій Вітренко.

    Нагадаємо, Україна запропонувала Європі вихід, як знизити рекордні ціни на газ. Тим часом після встановлення кількох рекордів вартість газу на європейських біржах почала різко падати.

    Читайте також інтерв’ю: Як нейтралізувати «Північний потік – 2». Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко про деталі перемовин з європейцями

    Теги: ЄС Росія газ ГТС Юрій Вітренко
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    Вітренко: Європейські країни хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія