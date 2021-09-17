Вітренко: Європейські країни хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія

Зараз наша позиція така: обсяги, які зараз ідуть через Україну, мають бути збережені, а не перенесені на «Північний потік – 2», як на цьому наполягає Росія

Підписання контрактів з Україною дасть європейським компаніям економічно вигідну можливість купувати газ на російсько-українському кордоні. В українських газосховищах, які є найпотужнішими в Європі, влітку можна зберігати газ, а взимку відправляти його до ЄС, самостійно замовляючи транзитні потужності української ГТС. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

На перемовинах з європейцями українська сторона підтвердила готовність вести переговори з «Газпромом» щодо продовження транзитного контракту, наголосив Вітренко.

«Але саме по собі це продовження не є достатньою гарантією збереження транзиту через Україну. Тому потрібні контракти з європейськими компаніями. Україна має найпотужніші в Європі сховища газу, тому для європейських компаній є економічний сенс купувати російський газ на кордоні Україна – Росія, зберігати його в українських сховищах влітку та потім взимку цей газ відправляти до Європи. Також європейські компанії хочуть імпортувати газ з Центральної Азії – з Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, але, на жаль, Росія блокує такі можливості. Європейські компанії не можуть здійснювати транзит через Росію, тоді як Україна відкрита для цього, будь ласка, прокачуйте азійський газ через Україну в Європу», – наголосив очільник «Нафтогазу».

На перемовинах йшлося й про політичну позицію РФ, адже під час будівництва і «Північного потоку – 1», і «Північного потоку – 2» Україну запевняли, що це робиться для прокачування додаткових обсягів газу у Європу.

«Тому зараз наша позиція така: якщо йдеться про додаткові обсяги, то нехай ті обсяги, які зараз ідуть через Україну, будуть збережені, а не перенесені на «Північний потік – 2», як на цьому наполягає Росія. Тобто ті обсяги, які зараз ідуть через Україну (вони законтрактовані з «Газпромом») мають бути перенесені в контракти з європейськими компаніями на дуже довгу перспективу. Відповідно в такий спосіб ми б отримали гарантії того, що транзит через Україну буде збережений», – пояснив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Україна запропонувала Європі вихід, як знизити рекордні ціни на газ. Тим часом після встановлення кількох рекордів вартість газу на європейських біржах почала різко падати.