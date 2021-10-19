Глава Пентагону: давайте чітко говорити, що Росія почала війну на Донбасі

«Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню», – наголосив Остін

Росія є винуватцем конфлікту на Донбасі. Про це на брифінгу заявив міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває в Києві з робочим візитом.

«Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України», – зазначив Остін.

За його словами, США продовжать надавати Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією.

«Жодна третя країна не має права вето на вступ у НАТО. Україна, як я вже зазначив, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, і ми будемо продовжувати працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці, і Україна може себе захистити», – наголосив Остін.

Сьогодні також міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

Очікується, що в Україні глава Пентагону зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. У ході зустрічі Остін підтвердить незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін під час свого візиту до Грузії та України в рамках європейського турне збирається обговорити умови членства країн в НАТО.

Під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.