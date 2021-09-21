Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)

Аварія трапилась поруч з підземним пішохідним переходом

У Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу. Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

Трагедія сталася на проспекті Палладіна.

Як розповіли свідки, чоловік намагався перебігти трасу з металевим відбійником посередині та потрапив під Volkswagen Golf. Він отримав травми, несумісні з життям.

Аварія трапилась поруч з підземним пішохідним переходом.

До відома, у Шевченківському районі Києва нетверезий водій збив мопедиста та пішохода.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва в ніч з 14 на 15 вересня зіткнулися автомобіль служби таксі Peugeot 301 та Ford Mondeo. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка Peugeot.

Як раніше повідомлялося, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили легковик і вантажівка.