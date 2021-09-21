Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)
Чоловік намагався перебігти трасу
Аварія трапилась поруч з підземним пішохідним переходом
У Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу. Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».
Трагедія сталася на проспекті Палладіна.
Як розповіли свідки, чоловік намагався перебігти трасу з металевим відбійником посередині та потрапив під Volkswagen Golf. Він отримав травми, несумісні з життям.
Аварія трапилась поруч з підземним пішохідним переходом.
До відома, у Шевченківському районі Києва нетверезий водій збив мопедиста та пішохода.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва в ніч з 14 на 15 вересня зіткнулися автомобіль служби таксі Peugeot 301 та Ford Mondeo. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка Peugeot.
Як раніше повідомлялося, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили легковик і вантажівка.