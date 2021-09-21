  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чоловік намагався перебігти трасу - Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)

    Чоловік намагався перебігти трасу

    Фото: Київ оперативний

    Аварія трапилась поруч з підземним пішохідним переходом

    У Святошинському районі Києва пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав восьмисмугову трасу. Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

    Трагедія сталася на проспекті Палладіна.

    Як розповіли свідки, чоловік намагався перебігти трасу з металевим відбійником посередині та потрапив під Volkswagen Golf. Він отримав травми, несумісні з життям.

    Аварія трапилась поруч з підземним пішохідним переходом.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)
    Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)
    Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)
    Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)
    Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)

    До відома, у Шевченківському районі Києва нетверезий водій збив мопедиста та пішохода.

    Нагадаємо, у Печерському районі Києва в ніч з 14 на 15 вересня зіткнулися автомобіль служби таксі Peugeot 301 та Ford Mondeo. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка Peugeot.

    Як раніше повідомлялося, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили легковик і вантажівка.

    Теги: трагедія ДТП водій автомобіль аварія Volkswagen пішохід
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перебігав трасу. У Києві пішохід загинув під колесами легковика (відео)