ДТП на проспекті Перемоги у Києві: легковик врізався у вантажівку (фото)
Інформації щодо постраждалих немає
В аварію потрапили легковик і вантажівка. Про це повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.
«На проспекті Перемоги на виїзді з міста, там де тиждень тому загинув мотоцикліст, водій автомобіля Toyota Камрі, їдучи в правому ряду, врізався у вантажівку, яка розверталася», – йдеться у повідомленні.
Деталі інциденту невідомі. Інформації щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, 12 вересня у Голосіївському районі Києва вісім автомобілів потрапили в аварію. кількох потерпілих госпіталізували до лікарні, серед них є дитина.
Як раніше повідомлялося, на бульварі Дружби народів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. За попередніми даними, Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу.
Водій Seat загинув миттєво, пасажир цього автомобіля перебуває у критичному стані в реанімації. Водій Volkswagen не постраждав.