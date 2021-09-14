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    ДТП на проспекті Перемоги у Києві: легковик врізався у вантажівку (фото)

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    ДТП на проспекті Перемоги у Києві: легковик врізався у вантажівку (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua

    Інформації щодо постраждалих немає

    В аварію потрапили легковик і вантажівка. Про це повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

    «На проспекті Перемоги на виїзді з міста, там де тиждень тому загинув мотоцикліст, водій автомобіля Toyota Камрі, їдучи в правому ряду, врізався у вантажівку, яка розверталася», – йдеться у повідомленні.

    Деталі інциденту невідомі. Інформації щодо постраждалих немає.

    Нагадаємо, 12 вересня у Голосіївському районі Києва вісім автомобілів потрапили в аварію. кількох потерпілих госпіталізували до лікарні, серед них є дитина.

    Як раніше повідомлялося, на бульварі Дружби народів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. За попередніми даними, Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу.

    Водій Seat загинув миттєво, пасажир цього автомобіля перебуває у критичному стані в реанімації. Водій Volkswagen не постраждав.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль аварія Toyota
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    ДТП на проспекті Перемоги у Києві: легковик врізався у вантажівку (фото)