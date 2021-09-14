ДТП на проспекті Перемоги у Києві: легковик врізався у вантажівку (фото)

Інформації щодо постраждалих немає

В аварію потрапили легковик і вантажівка. Про це повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

«На проспекті Перемоги на виїзді з міста, там де тиждень тому загинув мотоцикліст, водій автомобіля Toyota Камрі, їдучи в правому ряду, врізався у вантажівку, яка розверталася», – йдеться у повідомленні.

Деталі інциденту невідомі. Інформації щодо постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 вересня у Голосіївському районі Києва вісім автомобілів потрапили в аварію. кількох потерпілих госпіталізували до лікарні, серед них є дитина.

Як раніше повідомлялося, на бульварі Дружби народів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Сталося лобове зіткнення автомобілів Seat і Volkswagen Touareg. За попередніми даними, Volkswagen Touareg вилетів на зустрічну смугу.

Водій Seat загинув миттєво, пасажир цього автомобіля перебуває у критичному стані в реанімації. Водій Volkswagen не постраждав.