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Під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під Авдіївкою двоє воїнів ліквідували одразу дев’ятьох російських штурмовиків
Російських штурмовиків притиснули до землі вогнем та знищили
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Вояки закидали росіян гранатами

Двоє українських воїнів знищили російську штурмову групу з дев’яти бійців. Відео епічного бою оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Російських штурмовиків притиснули до землі вогнем, вони не змогли добігти якихось 20 метрів до окопа, який обороняли двоє українців. Вояки закидали росіян гранатами, а потім один із українських героїв вийшов на повний зріст із окопа і безстрашно розстріляв усіх штурмовиків», – описав зіткнення журналіст.

За словами журналіста, бій відбувся біля Авдіївки.

Як повідомлялося, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

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Теги: відео Юрій Бутусов журналіст

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