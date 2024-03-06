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Командувач Сухопутних військ пояснив, де на фронті «найгарячіше»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Командувач Сухопутних військ пояснив, де на фронті «найгарячіше»
За словами командувача Сухопутних військ, російські терористи намагаються максимально окупувати території до виборів президента в Росії
фото з відкритих джерел

Павлюк заявив, що найближчим часом ЗСУ зробить все, щоб війська «перейшли в активні дії та перехопили ініціативу»

На Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

За словами Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

«Все робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наша задача – стабілізувати лінію фронту, максимально знищити ворога, максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують відновлення, створити ударне угрупування та провести цього року контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується», – розповів Павлюк.

Командувач Сухопутних військ заявив, що найближчим часом ЗСУ зробить все, щоб війська «перейшли в активні дії та перехопили ініціативу».

Нагадаємо, українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські загарбники продовжують атакувати поблизу Авдіївки, де за добу завдають понад 100 авіаударів по українських позиціях.

Раніше стало відомо, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили.

До слова, триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення.

Теги: ЗСУ війна Авдіївка військові контрнаступ

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