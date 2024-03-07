Дніпропетровщина готується до оборони, замовила тисячі «зубів дракона»

У 2023 році Кабмін виділив 12,5 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд на території Дніпропетровської області

Загальна вартість оборонних контрактів склала 158 млн грн

На початку березня департамент капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації уклав низку прямих оборонних контрактів на загальну суму 158 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посилання на систему ProZorro.

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У переліку замовлень: 42 тис. штук бетонних пірамід (тетраедрів, більше відомі як «зуби дракона»), 14 комплектів залізобетонних виробів і 126 тис. м металевого тросу діаметром 20 мм. Весь товар влада Дніпропетровщини має отримати до кінця поточного місяця.

дані ProZorro

Інших подробиць стосовно специфікації перерахованих держзакупівель департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА не оприлюднив. Також невідомо, які конкретно фірми виконуватимуть оборонні замовлення.

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Нагадаємо, що у 2023 році Кабмін виділив 12,5 млн грн з резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд на території Дніпропетровської області. Однак на місцях використали лише 9,7 млн грн.