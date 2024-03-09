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Тактична несподіванка росіян в Авдіївці: оцінка ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Тактична несподіванка росіян в Авдіївці: оцінка ISW
Інших випадків застосування росіянами тактичної несподіванки останнім часом ISW не спостерігав
фото з відкритих джерел

Те, що Росія змогла використати тактичну несподіванку поблизу Авдіївки, не свідчить про більш широкі російські можливості

Упродовж останніх тижнів російські війська використали тактичну несподіванку в районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки в райони поблизу північно-східної Авдіївки. 

За його словами, російські війська здійснили це перегрупування і тактичний зсув, не даючи українським військам повною мірою усвідомити це.

Як зазначають аналітики, звіт Машовця свідчить про те, що російські війська просунулися в цьому районі, влаштувавши певну тактичну несподіванку.

Інших помітних випадків застосування російськими військами тактичної несподіванки або її використання останнім часом ISW не спостерігав. 

Однак, як пише ISW, те, що Росія змогла зробити це поблизу Авдіївки, не обов'язково свідчить про більш широкі російські можливості. 

На думку аналітиків, російські війська продемонстрували обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту, але широкомасштабні російські тактичні невдачі по всій Україні свідчать про те, що російське військове командування не засвоїло і не поширило всі можливі тактичні адаптації серед усіх угруповань російських військ, що діють в Україні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тиснуть західніше Авдіївки Донецької області. Аналітики DeepState наголошують, що окупанти активізувалися на декількох ділянках біля міста. Крім цього, один з основних ударів російських окупантів спрямований на північну частину села Бердичі.

Як повідомлялося, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

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Теги: фронт війна Авдіївка росія

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