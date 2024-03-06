Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW

Окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька

Українські військові ведуть бойові дії на декількох ділянках фронту. Російські загарбники продовжують атакувати поблизу Авдіївки, де за добу завдають понад 100 авіаударів по українських позиціях. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

На рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна 5 березня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали в районі Синьківки, Табаївки, Тернів, Ямполівки, Білогорівки.

Позиційні бої тривали поблизу Бахмута, зокрема в районі Богданівки, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки, Білої Гори, Північного, Шумів. Російські блогери стверджували, що російські війська продовжували розчищати позиції на сході Іванівського та намагалися вибити українські сили з їхніх позицій у населеному пункті.

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Російські сили продовжували атакувати українські позиції навколо Авдіївки, але 5 березня не зробили жодних підтверджених наступів. Українські та російські джерела повідомляли про продовження бойових дій біля Новоселівки, Семенівки, Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Зазначається, що російський блогер натякнув, що російські війська намагаються швидко захопити Орлівку, Тоненьке та Бердичі, тоді як українські сили намагаються затримати наступ Росії та зміцнити оборонні позиції між Очеретиним та Тоненьким. Блогер додав, що за добу російські війська завдають понад 100 авіаударів по українських позиціях поблизу Авдіївки.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. На геолокаційних кадрах, опублікованих 5 березня, видно, що російські війська просунулися в полях на південь від Новомихайлівки. Пов’язаний із Кремлем блогер стверджував, що російські війська просунулися в центрі Георгіївки на захід від Донецька, але ISW не може підтвердити це твердження.

На ділянці кордону Донецько-Запорізької області 5 березня тривали позиційні бойові дії, які не призвели до зміни лінії фронту. Позиційні бої тривали в районі Урожайного, Пречистівки, Малинівки та Гуляйполя.

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5 березня російські війська продовжували локалізовані наступальні дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Російські блогери стверджували, що українські сили змогли розгорнути резерви в районі Роботиного та провели контратаки.

Один блогер поскаржився, що російські війська стикаються з нестачею засобів електронної боротьби (РЕБ), контрбатарейних засобів та можливостей безпілотників у Роботиному.

5 березня на лівому березі Херсонської області тривали обмежені позиційні бойові дії. Російські блогери стверджували, що російські війська завдають ударів по невеликих українських угрупованнях у районі дачі біля Антонівського мосту, і попереджали, що українські війська можуть зміцнювати своє угруповання на східному березі Дніпра.