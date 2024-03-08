Окупанти активно намагаються захопити село поблизу Авдіївки: карта боїв

Росіяни активізувалися на декількох ділянках біля Авдіївки

Російські окупаційні війська тиснуть західніше Авдіївки Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

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Аналітики DeepState наголошують, що окупанти активізувалися на декількох ділянках біля міста. Крім цього, один з основних ударів російських окупантів спрямований на північну частину села Бердичі. Зокрема, росіяни намагаються встановити контроль для витіснення ЗСУ в західну частину населеного пункту. Також противник тисне в східній частині села, аби повністю його захопити та проводити диверсійні удари південніше Семенівки Донецької області.

У селі Тоненьке Донецької області спостерігається важка ситуація, тиск відбувається з півдня та півночі. Проте Силам оборони вдалося вибити росіян з будинків, в яких вони дислокувалися.

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Аналітики додали, що наразі почалося створення нормальних укріплених оборонних рубежів, проте на цій ділянці вони мали були підготовлені заздалегідь.

Окупанти тиснуть західніше Авдіївки Донецької області фото: Telegram/DeepState

«А сьогодні хлопцям доводиться платити власними кров'ю та життями, щоб виграти цей дорогоцінний час для вибудови «підготовлених рубежів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку, напрямку Часового Яру та Тернів щодня точаться тяжкі бої. За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, російські терористи роблять наразі все, щоб максимально окупувати території до виборів президента в Росії. Згідно з перехопленими розмовами, на штурми ворог кидає навіть тих, хто без підготовки прийшов на фронт тиждень-два тому.

До слова, у мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки Донецької області до широкомасштабної війни та після того, як українські війська вийшли з міста, що потрапило під окупацію Російської Федерації.